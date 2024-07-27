Россия успешно адаптировалась к санкциям, продемонстрировала в 2022-2024 годах экономическую и общественную гибкость, заявил на брифинге премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, Москва усвоила уроки 2014 года, провела необходимое развитие IT и банковского сектора. В связи с этим финансовая система не сломалась, смогла адаптироваться.

Орбан рассказал об ответах Путина на вопросы по урегулированию на Украине

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать резкие высказывания западных лидеров об общественном строе РФ.

«Когда Россию описывают как «жесткую неосталинистскую автократию» — это ложь. На самом деле речь идет о стране, которая демонстрирует техническую, экономическую и общественную гибкость», — подчеркнул премьер.



Орбан напомнил, что ограничительные меры Вашингтона и Брюсселя лишили Россию возможности завозить сельхозпродукцию с Запада. На фоне этого, резюмировал он, страна за 10 лет стала крупнейшим экспортером продуктов питания.