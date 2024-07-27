Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

Главы МИД стран АСЕАН призвали к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Это следует из совместного коммюнике, принятого по итогам 57-ой встречи министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе, передает РИА Новости.

«Мы подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий и серьезного участия в подлинном диалоге для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении.



Там подчеркивается, страны АСЕАН подтверждали и будут подтверждать уважение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности как и Украины, так и других государств.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это невозможно. По его словам, украинские власти будут принимать любые решения самостоятельно.