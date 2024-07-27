В Берлине отменили мероприятие бригады «Азов»*

Выступление представителей украинской бригады «Азов»* (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) в Берлине было отменено самими организаторами из-за протестов левых политических сил. Об этом сообщает издание «Berliner Zeitung» (BZ).

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«Несколько левых групп и организаций выступили с критикой мероприятия, поскольку украинское подразделение пропагандирует ультраправые и фашистские традиции, а его лидер является неонацистом», — отмечено в газете.



Против мероприятия, в частности, выступил представленный в Бундестаге левый «Союз Сары Вагенкнехт». Его представители посчитали выступление «невероятным скандалом», напомнив, что «Азов» исторически связан с движением Степана Бандеры.

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Бригада «Азов» планировала провести серию мероприятий в разных европейских городах, на которых предполагалось рассказать о последних событиях на фронте, а также привлечь в формирование новых добровольцев. Отмену выступления в Берлине организаторы объяснили тем, что они не могут гарантировать безопасность его участников.

Ранее подполковник Службы безопасности Украины в отставке Василий Прозоров рассказал о пополнении подразделений «Азов» новыми наемниками. По его словам, к бригаде активно присоединяются идейные нацисты.