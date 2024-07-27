Конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в третью мировую войну, если республиканцы проиграют президентские выборы 2024 года. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает Fox News.

Накануне Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем курортном доме в Мар-а-Лаго.

Кандидат от республиканской партии заявил журналистам, что его возможный конкурент на выборах — Камала Харрис — «хуже» понимает ситуацию на Ближнем Востоке. Война Израиля с ХАМАС в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт.

Трамп на встрече с Нетаньяху пообещал восстановить мир на Ближнем Востоке

По словам Трампа, «если мы выиграем, то все будет очень просто и все получится».

«Если мы этого не сделаем, на Ближнем Востоке начнутся крупные войны. И, возможно, третья мировая война. Сейчас вы ближе к третьей мировой войне, чем когда-либо после Второй мировой», — сказал Трамп.



Он добавил, что «нашей страной управляют некомпетентные люди».

Нетаньяху встретился с Трампом на следующий день после общения с действующим президентом США Джо Байденом и предполагаемым кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис.

Fox News отмечает «дипломатическое обострение», наблюдавшееся во время встречи Харрис и Нетаньяху. Вице-президент «выразила премьер-министру свою серьезную обеспокоенность масштабами человеческих страданий в Газе, включая гибель слишком большого количества невинных гражданских лиц».