Раскрыты планы премьера Индии по урегулированию на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди намерен предложить посредничество по урегулированию конфликта на Украине в ходе визита в Киев, запланированного на август, пишет ТАСС со ссылкой на источник в парламенте Индии. Отмечается, что Нью-Дели поддерживает дружеские отношения как с Москвой, так и с Киевом и призывает обе стороны к переговорам.

Индия может предложить посредничество в деле разрешения украинского кризиса. Такое предложение может быть сделано в ходе визита Моди на Украину, возможность которого сейчас обсуждается, — уточнил собеседник агентства, отметив, что урегулирование конфликта возможно исключительно при согласии обеих сторон.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не поддастся на принуждение к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что западные союзники также не оказывают давления на страну, несмотря на предоставление военной помощи. По словам главы украинского МИД, позиция Запада заключается в том, что Киев сам должен принимать решения касательно переговоров.

Британский эксперт Александр Меркурис, в свою очередь, предположил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться в ближайшие несколько месяцев. Политическую ситуацию на Западе он назвал «полным параличом». Он утверждает, что европейские лидеры не способы изменить позицию, исходя из обстановки на поле боя.