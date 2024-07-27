В Таджикистане обеспокоились уровнем знания русского языка

Некоторые выпускники школ в Таджикистане не владеют русским языком даже на базовом уровне, заявил министр образования и науки Рахим Саидзода. Чиновник предложил для улучшения ситуации изменить методику преподавания, сделав упор на игровое начало и интерактивное общение, передает РИА Новости.

При изучении языка в школе учителя сосредоточены на грамматике. Я же предложил изменить методику преподавания, чтобы максимально мотивировать учеников к изучению языка — через картинки, игры, интерактив, — сказал он.



Ранее Леонид Слуцкий сообщил, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили депортировать иностранных граждан за их счет, если сертификат о знании русского языка признан недействительным. В случае отсутствия у иностранца средств его депортация должна проводиться за счет диппредставительства или консульского учреждения страны, гражданином которой он является.

«В России знают, к чему это приведет». Что происходит с русским языком в Казахстане

Ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что детей мигрантов нужно принимать в российские школы только в том случае, если они обладают необходимым знанием русского языка. По его мнению, такое требование необходимо для того, чтобы иностранцы уважали и учили язык.