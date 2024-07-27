В ближайшее время ВСУ получат дополнительные ЗРК Патриот в свое распоряжение, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

По данным портала, в июле Владимир Зеленский снова потребовал от западных стран поставить несколько ЗРК этого типа на фоне утраты ряда комплексов.

«[Батарей] Patriot будет больше», — подчеркнул Ермак.



Журналисты отметили, что чиновник не посчитал необходимым уточнить, сколько комплексов будет поставлено, какие страны их направят.

Напомним, что власти Украины в ходе переговоров с западными коллегами на протяжении многих лет поднимают тему противовоздушной обороны, просят поставить ЗРК Patriot и другие устройства.

ВС РФ за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

После начала конфликта США, Франция, Германия, ряд других стран прислушались к Киеву, направили комплексы различных типов в 2022-2023 годах.

В 2024 году, после провала контрнаступления ВСУ, из-за истощения запасов, Вашингтон и Брюссель значительно сократили поставки как ЗРК, так и боеприпасов к ним.