Предсказан глобальный мировой конфликт в октябре 2024 года

В октябре на Ближнем Востоке или в Азии произойдет глобальный конфликт. Украинский кейс продлится до 2026 года, а Россия трансформируется и сделает огромный рывок в развитии к 2044 году. Такой прогноз дала астролог Лилия Зарипова.

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«В октябре нас ждет коридор затмений в воинственных знаках. Здесь будут присутствовать зловредная Лилит (Черная Луна) и планета Меркурий. Это может означать начало большого столкновения на Ближнем Востоке или в Азии», – передает слова Зариповой дзен-канал «Городские легенды».



Что касается украинского кейса, астролог исключила вероятность завершения конфликта в ближайшие несколько лет. Она сообщила, что отчетливо видит Зеленского у власти вплоть до 2026 года. Однако, по мнению провидицы, главарь киевского режима живет наперекор своей судьбе: сфера, в которой ему было предписано достигать успехов, не связана с политикой, а имеет отношение к актерскому мастерству и шоу-бизнесу.

Что касается президента РФ Владимира Путина, он будет руководить страной до 2030 года, а его натальная карта полностью совпадает с текущей деятельностью.

«Путин по гороскопу Весы, и его Солнце находится в соединении с Сатурном. Солнце – это Я человека, Сатурн – это жесткая власть. Также в его гороскопе сильный Плутон, который символизирует спецслужбы и мощные финансовые ресурсы», – пояснила Зарипова.



Путь Дональда Трампа к президентскому креслу окажется тернистым. Не исключены физические увечья и ухудшение состояния здоровья, возможны заключение под стражу и длительное пребывание в больнице. Однако, несмотря на все препятствия, популярность его значительно возрастет. США, как и Трамп, находятся под знаком Близнецов, поэтому страну также ждут новые испытания и столкновения элит.

Зарипова предсказала России трансформацию и мощный виток развития к 2044 году. Она отметила, что сфера искусственного интеллекта и космическая отрасль будут развиваться ударными темпами, а прорыв сделают люди, рожденные с 2012 по 2025 год.

«В этот период стали появляться дети нового поколения, похожие на маленьких и мудрых старичков. Это дети чувств, у них душа нараспашку, они готовы совершить революцию в тонких энергиях», – заключила астролог.



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