Трамп назвал Харрис «бездельницей» на митинге во Флориде

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис "бездельницей" и пошутил о неправильном произношении ее имени во время выступления во Флориде вечером 26 июля.

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Трамп намеренно неправильно произнес имя вице-президента США Камалы Харрис, вызвав гнев некоторых либералов, сообщает Daily Mail.

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Бывший американский лидер на мероприятии в Уэст-Палм-Бич начал обсуждать вице-президента, отметив, что она "хуже Джо Байдена", а затем заметил, что правильно произнес ее имя.

"И, кстати, есть много способов произнести ее имя. Вы можете говорить Камала, вы можете говорить Камала (ударение на разные слоги). Я сказал, не беспокойтесь об этом. Неважно, что я говорю. Мне все равно, если я неправильно его произношу", - пояснил Трамп.

"Она была бездельницей три недели назад. Неудачный вице-президент в неудачной администрации, с миллионами людей, пересекающих границу, и она была Царем Пограничья", - неожиданно добавил бывший президент.



Он также раскритиковал Харрис за то, что она пропустила выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в конгрессе, и сказал, что ей не нравится еврейский народ, хотя муж Харрис является евреем.

Харрис стала одним из кандидатов на пост президента в начале этой недели, когда Джо Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй срок.

Что касается правильного произношения имени Харрис, ударение должно быть на первой букве "а". Но Трамп иногда говорит: "КамАла".

Харрис, имеющая индийские и ямайские корни, стала первой женщиной, занявшей пост вице-президента в 2020 году, и третьим небелым человеком на посту президента или вице-президента после Обамы и Чарльза Кертиса, вице-президента при Герберте Гувере, имевшего индейские корни. Критики полагают, что неправильное произношение - это преднамеренная тактика, призванная привлечь внимание к происхождению Харрис как темнокожей и индийской женщины. В книге 2019 года Харрис написала: "Мое имя произносится как "комма-ла". Оно означает "цветок лотоса", который является символом значимости в индийской культуре".