В США раскрыли главную проблему НАТО

Огромная доля Вашингтона в военных расходах Североатлантического альянса во времена Холодной войны создала у стран Европы историческую привычку полагаться на США, сообщает The National Interest.

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Американская сторона выполняла основную часть военных функций, необходимых для борьбы с коммунизмом. Щедрость Америки позволила существенно экономить средства на оборону. В настоящее время проблемы с перевооружением европейских стран связаны с укоренившейся традицией полагаться на военные ресурсы Вашингтона вместо собственных возможностей.

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Свою роль играют и культурные различия американцев и европейцев: последним свойственно мало беспокоиться о собственной безопасности.