В Китае заявили, что мировой порядок под эгидой Запада начал рушиться

Глобальный мировой порядок под эгидой Запада начал разрушаться, все очевиднее становится тенденция сотрудничества стран Азии для развития региональных процессов. Об этом пишет китайское издание Global Times.

© РИА Новости

«Азиатские дела решают азиаты, и эта тенденция сейчас очень очевидна. Глобальный порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться, по крайней мере, в Азии и Евразии, и наблюдается тенденция к двустороннему или многостороннему сотрудничеству незападных стран для доминирования в региональных процессах», - говорится в сообщении издания.



Китай призвал Запад прекратить помощь Украине

Как сообщается в материале, двусторонние отношения между Китаем и Россией «отличаются от обычного военно-политического союза» государств.

По словам младшего научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской Академии общественных наук Чжана Хуна, Москва и Пекин выходят за рамки этой модели межгосударственных отношений, придерживаясь подхода, основанного на отказе от союзничества, конфронтации и ориентации на какую-либо третью сторону.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что многополярный мир уже наступил. Путин подчеркнул, что Россия убеждена в том, что ШОС и БРИКС являются «основными опорами нарождающегося нового миропорядка».

По его словам, эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и «утверждения подлинной многополярности».

Ранее была раскрыта роль БРИКС в создании многополярного мира.