Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе с пятилетней дочерью добрался до России на плоту и попросил убежища. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомого активиста Руслана Панкратова.

© gazeta.ru

По словам источника телеканала, на родине Букайнс подвергался уголовному преследованию. Однако он мог выехать в Литву или Эстонию и пересечь границу с РФ там.

Украина обсуждает с Молдавией возвращение уклонистов, которым отказали в убежище

Панкратов уточнил, что служба безопасности в Латвии «предает анафеме» за негативное мнение о европейских политиках и положительное о российских, поэтому ведомство называют Гестапо.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что Букайнс вместе с дочерью оказались в Псковской области РФ. Миграционная служба приняла ходатайство мужчины о признании их беженцами.

До этого военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают собственных граждан за попытки перейти на территорию России.

Ранее в Финляндии сообщили о пересечении границы с Россией на моторной лодке.