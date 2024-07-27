Необходимо свернуть американские военные объекты на территории Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральфа Нимайера.

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По его словам, США используют местные базы для ведения своих конфликтов. Эксперт указал, что войны в Афганистане, Ираке, а теперь на Украине велись с немецкой территории.

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«С авиабазы «Рамштайн», из других мест: Висбадена, Графенвёра, Штутгарта. Это было бы невозможно, если бы у них не было там своего присутствия. Так что я полностью за то, что бы сказать «Пожалуйста, отправляйтесь домой», — сказал Нимайер.



Глава Совета считает, что возвращение бывшего американского президента Дональда Трампа к власти было бы хорошей возможностью для ФРГ получить больше независимости от Вашингтона, поскольку политик «тоже не хочет слишком много тратить на размещение войск».