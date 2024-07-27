Названа цель поездки индийского премьера в Киев после визита в Москву

Во время визита в Киев премьер-министр Индии Нарендра Моди предложит посредничество в разрешении украинского конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник в парламенте Индии.

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По его словам, у Нью-Дели давние дружеские отношения с Москвой, а у Моди сложились хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

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«При этом у Индии хорошие отношения и с Украиной. Индии доверяют обе страны», — добавил собеседник агентства.



Как сообщил ранее индийский телеканал Wion, визит Моди на Украину может пройти 23 августа. В начале июля глава индийского правительства побывал в Москве с визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным.

При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Моди за встречу с Путиным. По его словам, визит индийского премьера в Москву стал «сокрушительным ударом по мирным усилиям».