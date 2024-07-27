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Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

Французский генерал Франсуа Шованси заявил, что мирный план урегулирования на Украине, который предложил президент страны Владимир Зеленский, является нереалистичным. Об этом военный высказался в эфире LCL, опубликованном на YouTube.

Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского
© РИА Новости / Стрингер

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

Шованси подчеркнул, что мирный план Зеленского нереалистичен без территориальных уступок.

«Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путём вернуть границы к состоянию на 1991 год», — отметил он.
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Владимир Зеленский