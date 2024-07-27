Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

Французский генерал Франсуа Шованси заявил, что мирный план урегулирования на Украине, который предложил президент страны Владимир Зеленский, является нереалистичным. Об этом военный высказался в эфире LCL, опубликованном на YouTube.

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Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

Шованси подчеркнул, что мирный план Зеленского нереалистичен без территориальных уступок.