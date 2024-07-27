Одну из стран НАТО предупредили о возможном ответе России

Россия может дать жесткий ответ на военное сотрудничество Польши и Украины. С таким мнением выступило турецкое агентство Anadolu.

© РИА Новости

В США заявили о невозможности НАТО опередить Россию в использовании ИИ в военных целях

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили авиацию на аэродромах третьих стран. В частности, Киев использует для этого площадки Польши. По словам источника в силовых структурах, Киев боится открытой войны с НАТО.