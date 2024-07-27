ФБР подтвердило, что Трамп во время покушения получил пулевое ранение

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что республиканец Дональд Трамп был ранен на митинге в результате попадания пули или ее фрагментов. Об этом говорится в заявлении ФБР, которое приводит агентство Associated Press.

Как следует из заявления, "в ухо бывшего президента Трампа попала пуля целиком или ее осколки, выпущенная из винтовки убитого" стрелка. Таким образом ФБР развеяло сомнения относительно характера ранения бывшего американского лидера, являющегося кандидатом в президенты США от Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах главы государства.

Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения

Ранее директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США усомнился в том, что Трамп во время покушения получил пулевое ранение. По его словам, "есть некоторые сомнения в том, попала ли в его ухо пуля или [его ранил] осколок [телесуфлера]". Трамп после этого подверг сомнению в компетентности главы ФБР.