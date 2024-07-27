Китай заявил Японии о критической стадии в отношениях

Глава китайского МИДа Ван И заявил японскому коллеге Еко Камикаве в кулуарах саммита министров АСЕАН, что отношения двух стран находятся на критической стадии. Об этом сообщает Reuters.

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Китайский дипломат подчеркнул, что отношения Китая и Японии всегда отличались стабильностью и преемственностью.

«Мы надеемся, что японская сторона сформирует объективное и правильное восприятие Китая и будет проводить позитивную и рациональную политику в отношении Китая», — пояснил Ван И.



Глава МИД КНР Ван И: Филиппины постоянно посягают на суверенитет Китая

Помимо прочего дипломаты обсудили различные проблемные вопросы, например, задержание японских граждан в Китае, запреты на импорт продуктов питания и ограничения в сфере полупроводников.

До этого Ван И говорил, что отношения Китая и Филиппин сталкиваются с серьезными сложностями из-за действий Манилы. На встрече со своим филиппинским коллегой Энрике Манало, китайский дипломат обвинил республику в нарушении суверенитета Поднебесной.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.