Трамп собрался устроить еще один митинг на месте покушения
Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что устроит предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение.
Когда состоится предвыборное мероприятие, не уточняется.
Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения
Покушение на Трампа было совершено 13 июля, он получил ранение уха. В политика стрелял местный житель Томас Мэттью Крукс, он был ликвидирован снайперами Секретной службы.
Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решением личными просчетами в работе подчиненных.