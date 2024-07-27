Трамп собрался устроить еще один митинг на месте покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что устроит предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение.

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Когда состоится предвыборное мероприятие, не уточняется.

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Покушение на Трампа было совершено 13 июля, он получил ранение уха. В политика стрелял местный житель Томас Мэттью Крукс, он был ликвидирован снайперами Секретной службы.

Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решением личными просчетами в работе подчиненных.