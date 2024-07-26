Предсказана судьба конфискованных российских активов

Предсказана судьба конфискованных активов РФ
Военный политолог Александр Перенджиев предположил, что конфискованные активы России не дойдут до Украины, так как будут «разворованы». Об этом сообщает «Радио Sputnik».
По словам Перенджиева, российские активы будут отправлены фондам и организациям, которые «перемешают» их с другими средствами. В итоге, по мнению политолога, эти активы будут потеряны, так и не добравшись до Украины.
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«Отмывают, как правило, деньги через различные так называемые гуманитарные фонды. Если бы капитал передавали Украине на прямую – это одно. А когда сворованные у России доходы попадут в эти организации, как в котел, то там их перемешают и на выходе уже не понятно, где чьи активы. А в результате их просто разворуют», — рассказал он.
Ранее Еврокомиссия перевела 1,5 миллиардов евро из доходов от реинвестирования замороженных российских активов на закупку оружия для Украины.