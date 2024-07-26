Трамп дал обещание Нетаньяху

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания на новый срок он восстановит мир на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение команды Трампа.

Такое заявление Трамп сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, он собирается приложить все усилия для восстановления мира в регионе.

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«Президент Трамп выразил солидарность с Израилем после отвратительного нападения, которое произошло 7 октября, и пообещал, что по возвращении в Белый дом приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке и борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США», — сказано в сообщении предвыборного штаба Трампа.



Отмечается, что во время встречи Нетаньяху также поблагодарил экс-президента за помощь Израилю в то время, когда Трамп возглавлял Белый дом.

Ранее Трамп рассказал о своих телефонных переговорах с Владимиром Зеленским.