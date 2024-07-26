В NYT опровергли сомнения ФБР по поводу ранения Трампа пулей

The New York Times провела анализ траекторий пуль, визуальных и аудио материалов и получила убедительные основания того, что в кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа попала именно пуля, а не осколок, как считают в ФБР.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй усомнился в том, что ухо экс-главы США ранила пуля, а не осколок. При этом сам Трамп настаивает на том, что в него попала именно пуля.

«Подробный анализ траекторий пуль, видеоматериалов, фотографий и аудиозаписей, опубликованный New York Times, убедительно свидетельствует о том, что кандидата в президенты от Республиканской партии задела первая из восьми пуль, выпущенных стрелком Томасом Круксом. Другие пули ранили двух участников митинга и убили третьего», — говорится в тексте.



В качестве главного доказательства в NYT привели видеотрансляцию мероприятия, где видно реакцию Трампа на первые три выстрела. В частности, на ней видно, как он в первые секунды начинает тянуться к своему уху, а после прикосновения на его руках можно заметить кровь. Модель и анализ траектории подтверждают, что пуля пролетела по прямой от стрелка до трибун, задев Трампа. Таким образом она не могла отклониться, сначала ударившись о предмет, от которого затем бы отскочили осколки в экс-президента, отметили в NYT.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля в Пенсильвании, где он проводил предвыборный митинг. Кандидат в президенты США получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Кроме того в результате покушения погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Стрелявший был ликвидирован, он прятался на крыше производственного здания в 100 метрах от сцены.