СМИ назвали ответ США на неудачи ВСУ в боях

США могут разрешить ВСУ атаковать территорию России с помощью американского оружия. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Advance.

Пентагон отреагировал на пролет авиации России и КНР у Аляски

Отмечается, что такое решение может быть принято в ответ на неудачи ВСУ в боевых действиях. По мнению автора Advance, сейчас у Киева осталась «одна генеральная попытка, после которой Вашингтону пришлось бы признать, что идеи иссякли». Как сообщает издание, это может означать, что США даст Украине разрешение на удары по территории России «всеми имеющимися средствами».

Ранее в Пентагоне обнаружили новые ошибки в расчетах военной помощи Украине.