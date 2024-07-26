Опрос: 52% американцев считают, что Джо Байден должен уйти в отставку

Они заявили, что действующий глава Белого дома не способен баллотироваться на второй срок и не может оставаться президентом. Это результаты исследования организации Rasmussen Reports.

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Также выяснилось, что 76% респондентов приветствовали выход Байдена из предвыборной борьбы, против выступили 18% участников опроса.

24 июля Джо Байден заявил, что решил пожертвовать личными амбициями ради «спасения демократии» в США и передать эстафету новому поколению демократов в лице вице-президента Камалы Харрис.