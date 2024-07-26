Польша и Украина поспорили из-за Волынской резни

Заочный спор разгорелся между польскими и украинскими политиками на фоне обещания Варшавы не допустить вступления Украины в ЕС, пока Киев не урегулирует вопросы с Волынской резней 1943-1944 годов. Об этом пишет РИА Новости.

Действия УПА (запрещенная в России экстремистская организация) на Волыни, в результате которых погибли от 100 тысяч до 130 тысяч человек, в Польше официально признают геноцидом, Киев эту оценку не разделяет.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что "не будет открытых границ", пока не решен "вопрос Волыни". В украинской Раде на это заявили, что вопрос Волынской трагедии - "выдумка" и "пиар", а Варшава не должна привязывать текущие отношения к оценкам прошлого.

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Польские СМИ пишут, что Варшава много лет не замечала роста украинского национализма. Там вспомнили украинский закон о реабилитации УПА, который "стал пощечиной" жертвам украинских карателей.

Польские политики упрекают Владимира Зеленского в том, что он отказывается покаяться за Волынскую резню и старается избегать этой темы. Эксперты говорят, что признание Волынской резни покажет, что национальные герои современной Украины - такие же военные преступники, как и осужденные в Нюрнберге нацисты.

На Украине эксгумация жертв Волынской трагедии с 2017 года фактически приостановлена, польские общественники считают, что это сделано намеренно, поскольку число жертв тех событий "действительно пугающее".

Еще одни поводом для скандала стало открытие памятника жертвам Волынской резни в Домоставе. Польские украинцы увидели в нем попытку "пробудить ненависть в польско-украинских отношениях". Одной из центральных фигур монумента стала скульптура младенца, пронзенного тризубом.