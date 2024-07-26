Шольц бросил приговоренного к расстрелу немца: его обменяют на агента ГРУ?
Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни за наемничество на стороне ВСУ, пожаловался на то, что немецкие власти ничего не делают для его спасения. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц игнорирует запросы о помощи, а дипломаты опустили руки. Почему Берлину безразлична судьба своего гражданина, помилует ли Кригера белорусское руководство и могут ли его обменять на офицера российских спецслужб — в материале NEWS.ru.
На что пожаловался Кригер
Накануне вечером телеканал «Беларусь 1» опубликовал 17-минутный сюжет «Исповедь немецкого террориста». В нем содержатся отрывки из интервью 30-летнего Кригера, приговоренного к смертной казни в республике за терроризм и наемничество. Мужчина пожаловался на власти ФРГ, которые бездействуют, не предпринимая попыток спасти его. Наемник отметил, что за него борются только члены его семьи, которые умоляют немецкое руководство хоть как-то отреагировать на вынесенный в Белоруссии приговор.
«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьется, это отец, мама и бабушка. Теперь я чувствую себя как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют», — сказал Кригер, добавив, что его обвели вокруг пальца.
Он заявил, что руководство Германии не намерено идти на контакт с властями Белоруссии, хотя «все шансы на спасение есть». По словам Кригера, после задержания ему удалось встретиться с немецкими дипломатами. Они сказали ему, что правительство ФРГ ничего не может сделать.
«Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего, не говоря уже о геле для душа или полотенце. Мне ответили: „Если ваш отец или другие родственники оплатят, а так — нет“», — уточнил Кригер.
Ведущий программы заявил, что наемник обратился с просьбой о помощи к Шольцу, но ответа от его администрации не последовало. Немец опасается, что в случае казни его тело даже не передадут Германии и родственники не смогут попрощаться с ним.
За что немца приговорили к смертной казни
Смертный приговор был вынесен Кригеру 24 июня. Он находится под стражей еще с октября прошлого года. В Белоруссии Кригера обвинили по шести статьям УК. Немец признал свою вину только в агентурной деятельности, однако отказался обжаловать приговор.
Как пишет газета «Bild на русском» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в 2021–2023 годы Кригер работал фельдшером скорой помощи в Красном Кресте. После ухода из организации он пытался найти работу в США. В итоге Кригер устроился санитаром в Иностранный легион на Украине. Немец отправил заявки в несколько формирований, действующих на стороне ВСУ, после чего с ним связались кураторы из Службы безопасности Украины и предложили отправиться в Минск.
«Это была самая главная ошибка в моей жизни, и, наверное, последняя», — сказал он.
После приезда в Белоруссию он оказался в полку имени Кастуся Калиновского, который признан в республике экстремистским формированием, отмечает «Bild на русском».
Кригер рассказал, что сначала кураторы просили его фотографировать военные объекты, а затем дали задание доставить рюкзак на железнодорожную станцию Озерище.
«Я оставил рюкзак у станции где-то около девяти вечера. А позже я узнал, что в том самом месте произошел взрыв, — сказал немец. — Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, не было человеческих жертв».
На следующий день после взрыва его задержали в аэропорту Минска.
По словам наемника, на Украине ему обещали платить €2 тысячи в месяц. В случае смерти его семья получила бы около €420 тысяч.
«Мне объяснили, что со мной будет заключен договор на уровне Министерства обороны Украины. Говорили, что свяжутся с немецким правительством и я смогу войти в иностранное военное формирование», — рассказал немец в эфире телеканала.
Белоруссия — единственная европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. На референдуме 1996 года за ее сохранение проголосовали более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни расстреливают.
Почему Шольц не помог гражданину Германии
Ситуация с Кригером — это не первый случай, когда граждане западных стран участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и неожиданно для самих себя попадают в беду, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, наемники должны извлекать уроки и перестать ехать «на смерть».
«Кригеру не повезло сразу трижды. Во-первых, он принял глупое решение и стал наемником, действующим на стороне ВСУ. Во-вторых, он совершил преступление. В-третьих, Кригер оказался в ситуации, когда родная страна отворачивается от него. Германия в лице своих дипломатов заявила наемнику, что ничем ему не поможет», — указал Толмачев.
В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru призвал не делать преждевременных выводов после отказа немецких властей вести переговоры о Кригере. «Может быть, там идут закулисные контакты. Этого исключать нельзя», — сказал Карасин.
Ранее в МИД Германии сообщили, что осведомлены о ситуации и пытаются оказать Кригеру консульскую поддержку. По данным Spiegel, немецкие дипломаты подтвердили нахождение гражданина ФРГ под консульским надзором. Они добавили, что представители дипмиссии ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах.
Помилует ли Лукашенко Кригера
Кригер считает последней надеждой на спасение помилование президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Я очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует», — заявил немец.
Глава республики, скорее всего, помилует Кригера, заявил в беседе с NEWS.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, таким образом Лукашенко покажет свою приверженность многовекторной политике, оставив «окно с Западом».
«Наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, стали удобным инструментом для многих политиков продемонстрировать гуманное отношение к украинскому кризису — не раздувать пожар, а наоборот, умиротворять, склонять к решению проблем дипломатическим путем, не добавлять лишнюю кровь в этот конфликт. В этом плане Лукашенко, как опытный человек, одной рукой показывает неприемлемость наемничества и участия в боевых действиях на территории другого государства, а другой — показывает себя как милосердного политика, не желающего крови. Это позиция очень умного и опытного человека», — отметил Скачко.
На кого могут обменять Кригера
Помилование Кригера может стать шагом для начала масштабного обмена заключенными, отметил Скачко. По его словам, на Западе есть ряд заключенных, которых Москва и Минск хотели бы вернуть. Политолог пояснил, что речь может идти об обмене немецкого наемника на Вадима Красикова. В декабре 2021 года суд в Германии приговорил россиянина к пожизненному тюремному заключению. Красикова признали виновным в том, что 23 августа 2019-го он застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
«О нем говорил и российский президент Владимир Путин. Значит, в Москве эта тема серьезно обсуждается. Кроме того, обмен может быть увязан и с возвращением в США другого заключенного, отбывающего срок в России, — американского журналиста Эвана Гершковича», — добавил Скачко.
Другие эксперты придерживаются мнения, что Москва попытается обменять Кригера на Красикова. По словам политического обозревателя Александра Фридмана, «Путин непременно хочет вытянуть его из Германии».
«По информации прессы, российский президент даже был готов обменять Красикова на оппозиционера Алексея Навального. Для Берлина смертная казнь Кригера станет не только человеческой трагедией, но и политическим фиаско. На этом фоне МИД Белоруссии подчеркнул, что ведет переговоры с Германией по поводу его судьбы», — указал эксперт, отметив, что переговоры с немецкими дипломатами ведутся именно по этому вопросу.