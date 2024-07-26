Шольц бросил приговоренного к расстрелу немца: его обменяют на агента ГРУ?

Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни за наемничество на стороне ВСУ, пожаловался на то, что немецкие власти ничего не делают для его спасения. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц игнорирует запросы о помощи, а дипломаты опустили руки. Почему Берлину безразлична судьба своего гражданина, помилует ли Кригера белорусское руководство и могут ли его обменять на офицера российских спецслужб — в материале NEWS.ru.

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На что пожаловался Кригер

Накануне вечером телеканал «Беларусь 1» опубликовал 17-минутный сюжет «Исповедь немецкого террориста». В нем содержатся отрывки из интервью 30-летнего Кригера, приговоренного к смертной казни в республике за терроризм и наемничество. Мужчина пожаловался на власти ФРГ, которые бездействуют, не предпринимая попыток спасти его. Наемник отметил, что за него борются только члены его семьи, которые умоляют немецкое руководство хоть как-то отреагировать на вынесенный в Белоруссии приговор.

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьется, это отец, мама и бабушка. Теперь я чувствую себя как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют», — сказал Кригер, добавив, что его обвели вокруг пальца.



Он заявил, что руководство Германии не намерено идти на контакт с властями Белоруссии, хотя «все шансы на спасение есть». По словам Кригера, после задержания ему удалось встретиться с немецкими дипломатами. Они сказали ему, что правительство ФРГ ничего не может сделать.

«Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего, не говоря уже о геле для душа или полотенце. Мне ответили: „Если ваш отец или другие родственники оплатят, а так — нет“», — уточнил Кригер.



Ведущий программы заявил, что наемник обратился с просьбой о помощи к Шольцу, но ответа от его администрации не последовало. Немец опасается, что в случае казни его тело даже не передадут Германии и родственники не смогут попрощаться с ним.

За что немца приговорили к смертной казни

Смертный приговор был вынесен Кригеру 24 июня. Он находится под стражей еще с октября прошлого года. В Белоруссии Кригера обвинили по шести статьям УК. Немец признал свою вину только в агентурной деятельности, однако отказался обжаловать приговор.

Как пишет газета «Bild на русском» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в 2021–2023 годы Кригер работал фельдшером скорой помощи в Красном Кресте. После ухода из организации он пытался найти работу в США. В итоге Кригер устроился санитаром в Иностранный легион на Украине. Немец отправил заявки в несколько формирований, действующих на стороне ВСУ, после чего с ним связались кураторы из Службы безопасности Украины и предложили отправиться в Минск.

«Это была самая главная ошибка в моей жизни, и, наверное, последняя», — сказал он.



После приезда в Белоруссию он оказался в полку имени Кастуся Калиновского, который признан в республике экстремистским формированием, отмечает «Bild на русском».

Кригер рассказал, что сначала кураторы просили его фотографировать военные объекты, а затем дали задание доставить рюкзак на железнодорожную станцию Озерище.

«Я оставил рюкзак у станции где-то около девяти вечера. А позже я узнал, что в том самом месте произошел взрыв, — сказал немец. — Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, не было человеческих жертв».



На следующий день после взрыва его задержали в аэропорту Минска.

По словам наемника, на Украине ему обещали платить €2 тысячи в месяц. В случае смерти его семья получила бы около €420 тысяч.

«Мне объяснили, что со мной будет заключен договор на уровне Министерства обороны Украины. Говорили, что свяжутся с немецким правительством и я смогу войти в иностранное военное формирование», — рассказал немец в эфире телеканала.



Белоруссия — единственная европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. На референдуме 1996 года за ее сохранение проголосовали более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни расстреливают.

Почему Шольц не помог гражданину Германии

Ситуация с Кригером — это не первый случай, когда граждане западных стран участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ и неожиданно для самих себя попадают в беду, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, наемники должны извлекать уроки и перестать ехать «на смерть».

«Кригеру не повезло сразу трижды. Во-первых, он принял глупое решение и стал наемником, действующим на стороне ВСУ. Во-вторых, он совершил преступление. В-третьих, Кригер оказался в ситуации, когда родная страна отворачивается от него. Германия в лице своих дипломатов заявила наемнику, что ничем ему не поможет», — указал Толмачев.



В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru призвал не делать преждевременных выводов после отказа немецких властей вести переговоры о Кригере. «Может быть, там идут закулисные контакты. Этого исключать нельзя», — сказал Карасин.

Ранее в МИД Германии сообщили, что осведомлены о ситуации и пытаются оказать Кригеру консульскую поддержку. По данным Spiegel, немецкие дипломаты подтвердили нахождение гражданина ФРГ под консульским надзором. Они добавили, что представители дипмиссии ведут интенсивную работу с белорусскими властями в его интересах.

Помилует ли Лукашенко Кригера

Кригер считает последней надеждой на спасение помилование президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Я очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует», — заявил немец.

Глава республики, скорее всего, помилует Кригера, заявил в беседе с NEWS.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, таким образом Лукашенко покажет свою приверженность многовекторной политике, оставив «окно с Западом».

«Наемники, участвующие в боевых действиях на Украине, стали удобным инструментом для многих политиков продемонстрировать гуманное отношение к украинскому кризису — не раздувать пожар, а наоборот, умиротворять, склонять к решению проблем дипломатическим путем, не добавлять лишнюю кровь в этот конфликт. В этом плане Лукашенко, как опытный человек, одной рукой показывает неприемлемость наемничества и участия в боевых действиях на территории другого государства, а другой — показывает себя как милосердного политика, не желающего крови. Это позиция очень умного и опытного человека», — отметил Скачко.



На кого могут обменять Кригера

Помилование Кригера может стать шагом для начала масштабного обмена заключенными, отметил Скачко. По его словам, на Западе есть ряд заключенных, которых Москва и Минск хотели бы вернуть. Политолог пояснил, что речь может идти об обмене немецкого наемника на Вадима Красикова. В декабре 2021 года суд в Германии приговорил россиянина к пожизненному тюремному заключению. Красикова признали виновным в том, что 23 августа 2019-го он застрелил в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«О нем говорил и российский президент Владимир Путин. Значит, в Москве эта тема серьезно обсуждается. Кроме того, обмен может быть увязан и с возвращением в США другого заключенного, отбывающего срок в России, — американского журналиста Эвана Гершковича», — добавил Скачко.



Другие эксперты придерживаются мнения, что Москва попытается обменять Кригера на Красикова. По словам политического обозревателя Александра Фридмана, «Путин непременно хочет вытянуть его из Германии».