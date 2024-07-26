Харькову предрекли масштабный гражданский протест

В Харькове, где местные жители поджигают автомобили военкомов и устраивают другие акции неповиновения, назрел «внутренний протест», сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник. По его мнению, недовольство граждан продолжит набирать масштабы.

Люди материализуют внутренний протест против беззакония власти. И этот протест будет шириться — перейдет на детей работников военкоматов и чиновников. Тут уже никто не станет читать Новый Завет — око за око, зуб за зуб, — считает он.



По мнению политика, к этому харьковчан толкают представители украинской власти. Унизительное отношение к призывникам вызывает недовольство, объяснил он.

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Если бы военкоматы вызывали по повестке, а за неявку штрафовали — не было бы никаких поджогов. А когда людей вылавливают, избивают, унижают, то в ответ обязательно прилетит — это правило бумеранга, — добавил Олейник.



Ранее политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале, что на Украине нарастает недовольство тотальной мобилизацией, что становится причиной поджогов автомобилей военных. По его словам, каждую ночь вспыхивают по несколько машин, но о восстании это не говорит. Он также добавил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) превратились в «синоним дьявола».