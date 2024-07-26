На Украине умер известный авиаконструктор Кива

На Украине умер авиаконструктор Дмитрий Кива, ранее он руководил предприятием «Антонов», сообщает пресс-служба предприятия. Кива внес огромный вклад в развитие авиационной промышленности страны, принимая участие в создании известных самолетов, таких как Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

Ушел из жизни Дмитрий Семенович Кива, конструктор авиационной техники, чья судьба была тесно связана с предприятием «Антонов». Он внес значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Украины, — говорится в сообщении на странице компании в Facebook (деятельность в РФ запрещена).



До этого в Санкт-Петербурге нашли мертвым курсанта Военно-космической академии имени Можайского. Тело 21-летнего студента без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в квартире на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе.

Также стало известно об обнаружении тела дизайнера и журналиста издания The Symbol Гюльали Сабирова, которого три дня искали в Москве. Тело 23-летнего мужчины обнаружили в реке в центре города. В поисках принимал участие отряд «ЛизаАлерт».

Ранее народная артистка России Лидия Аникеева умерла на 75-м году жизни, сообщал во «ВКонтакте» Пермский академический Театр-Театр. Причины смерти не называются. Прощание с актрисой состоялось 26 июля на большой сцене театра.