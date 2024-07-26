На Украине арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве Фарион

Суд во Львове избрал подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины.

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Именно о такой мере пресечения просил прокурор. Сторона защиты при этом предлагала избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам подозреваемый свою вину в убийстве Фарион не признает.

В заседании суда объявлялся перерыв на несколько часов, так как ожидался приезд частного адвоката. Как писали СМИ, в зале присутствовала дочь Фарион София Семчишин. Когда она спросила подозреваемого, зачем он совершил убийство, он ответил, что "время покажет". В ответ на другие реплики и вопросы женщины он либо молчал, либо ухмылялся. После заседания дочь Фарион сказала СМИ, что удовлетворена решением суда. При этом адвокат подозреваемого уже заявил, что планирует подавать апелляцию.

19 июля неизвестный выстрелил в Фарион возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, однако она умерла в больнице от полученных ранений. 25 июля глава МВД Игорь Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании в Днепре (ранее - Днепропетровск) подозреваемого в убийстве. Им оказался 18-летний местный житель. По данным следствия, во время подготовки убийства он арендовал не менее трех квартир во Львове. 26 июля ему предъявили обвинения в умышленном убийстве. По данным МВД, он мог готовить новые покушения, в частности на депутата Верховной рады Максима Бужанского.

При этом в украинских СМИ вечером 24 июля распространялась информация, что ответственность за убийство Фарион взяли на себя члены запрещенной Верховным судом РФ неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. В полиции Львовской области заявили, что изучают эту информацию. Однако о результатах до сих пор не сообщалось.

Деятельность Фарион

После смерти Фарион издание "Страна" отмечало, что ее действия и высказывания вызывали ожесточенные дискуссии в украинском обществе. Еще в 2010 году Фарион, посетив детский сад, возмущалась, что дети представлялись Миша, Лиза, Маша, Алена. Тогда она заявила, что с такими именами детям нужно "собирать чемоданы и ехать в Московию".

Осенью 2023 года Фарион оказалась в центре сразу нескольких скандалов с оскорблением русскоговорящих украинцев. Права русскоязычных в стране ущемляются регулярно, однако заявления Фарион относились в том числе к говорящим по-русски боевикам националистического формирования "Азов" (запрещено в РФ и признано террористической организацией). Тогда ее уволили из университета "Львовская политехника", но позднее суд постановил восстановить ее в должности. Служба безопасности Украины возбудила против экс-депутата уголовное дело по нескольким статьям, в частности за нарушение равноправия граждан по принципу их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

В конце января Фарион вновь оскорбила русскоязычных граждан, заявив, что из-за их наплыва Львов превратился в "город диверсантов". В апреле Галицкий районный суд Львова признал, что оскорбительные высказывания экс-депутата способствуют расколу украинского общества.