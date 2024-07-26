Фицо предложил Украине решение по транзиту нефти из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил Украине техническое решение для транзита нефти из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства Словакии.

Отмечается, что Фицо сделал предложение во время телефонного разговора с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем. Какое именно предложение было озвучено словацким премьером, не уточняется.

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«Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию», — сказано в сообщении правительства.



Ранее Фицо заявил, что внесение «Лукойла» в санкционный список является примером абсурдности санкции.