Россия ответит Европейскому союзу на его решение использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия Украине, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х. Так он оценил планы ЕС провести транш военной помощи Киеву в размере €1,5 млрд (139 трлн рублей).

Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны [Европы] и приведет к очевидным ответным мерам! — заявил политик.



Сегодня, 26 июля, Европейская комиссия выделила €1,5 млрд на закупки оружия для Украины в качестве первого транша из доходов от реинвестирования замороженных российских активов, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Напрямую Киев эти средства не получит.

Украина не получит напрямую деньги от российских активов

Ранее лидер партии «Патриоты» предложил, чтобы Франция покинула НАТО, после того как страны — члены Альянса отвергли мирные инициативы президента России Владимира Путина по Украине. Парижу пора «очнуться», высказал свое мнение политик.

До этого Филиппо заметил, что дискуссия по поводу отправки военных инструкторов Франции в зону спецоперации говорит о переходе конфликта в новую фазу. По его словам, парламентарии даже не просят дополнительного голосования по этой теме, что является «позором».