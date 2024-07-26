Бывший сын Маска, ставший девушкой*, обвинил отца во лжи

Ксавьер Александр Маск, который после смены пола* в 2022 году стал Вивиан Дженной Уилсон, прокомментировал обвинения своего отца Илона Маска в том, что последний был обманут при подписании документов, связанных с началом процедуры смены пола. Ксавьер утверждает, что его отец Илон Маск был в курсе процедуры смены пола и дал на это свое согласие, хотя и колебался.

«Я думаю, он был уверен, что я ничего не скажу и просто оставлю это без ответа», — сказал Ксавьер в разговоре с изданием NBC News.



Он добавил, что не допустит лжи о себе перед аудиторией.

Сын Илона Маска также рассказал, его отец редко участвовал в жизни своих детей. Бизнесмен проявлял безразличие и жестокость по отношению к Ксавьеру из-за его сексуальной ориентации.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что его сын, сменивший пол и принявший новое имя, фактически для него «мертв». По словам Маска, его обманным путем заставили подписать согласие на использование блокаторов полового созревания для старшего ребенка.

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