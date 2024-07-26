Пентагон признал ошибки в информации о распространении COVID

Министерство обороны США признало, что занималось дискредитацией на Филиппинах китайской вакцины от коронавируса Sinovac. Об этом сообщает Reuters. Газета.Ru

«Это правда, что [Пентагон] действительно отправлял сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство текст документа из Министерства обороны США. Lenta.ru

Согласно документу, американская сторона впоследствии пришла к выводу, что кампания по дискредитации вакцин не соответствует приоритетам США. В нем отмечается, что американские военные проинформировали филиппинскую сторону о том, что «прекратили распространение информации, связанной с происхождением COVID-19 и вакцинами от COVID-19 в августе 2021 года». ТАСС