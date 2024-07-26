Россию обвинили в нарушении морской границы Финляндии

Министерство обороны Финляндии заявило о подозрении в предполагаемом «нарушении» российским судном границы морской акватории в Финском заливе. Об этом сообщается на официальном сайте финского оборонного ведомства. Газета.Ru

Предполагаемое нарушение произошло во второй половине дня в восточной части Финского залива, утверждает ведомство в своем пресс-релизе. За расследование инцидента отвечает Пограничная охрана Финляндии. ТАСС

Отмечается, что, что за расследование отвечает Пограничная охрана Финляндии. Других подробностей в министерстве не привели. Говорит Москва