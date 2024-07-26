Пентагон отреагировал на пролет авиации России и КНР у Аляски

Пентагон беспокоится из-за отношений между Россией и Китаем, которые накануне провели пятичасовое совместное воздушное патрулирование в районе Аляски. Об этом сообщает Associated Press. RT на русском

В материале подчеркивается, что на текущей неделе военные самолеты КНР впервые пролетели в пределах опознавательной зоны систем противовоздушной обороны (ПВО) Аляски. Также это был первый случай, когда китайские и российские воздушные суда взлетели с одной и той же авиабазы на северо-востоке РФ. Газета.Ru

Полет длился более пяти часов, при этом на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств. Российские и китайские самолеты, как уточняли в Минобороны РФ, действовали строго в соответствии с положениями международного права: нарушений воздушного пространства государств не допущено. Российская газета