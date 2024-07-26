CNN: ФБР хочет допросить Трампа в рамках расследования покушения

Федеральное бюро расследований (ФБР) хочет допросить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в рамках расследования дела о покушении на его жизнь.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что это стандартная часть расследования, поскольку Трамп был целью для преступника. Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что в его ведомстве сомневаются, что именно попало в ухо Трампа - пуля или осколок телесуфлера.