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CNN: ФБР хочет допросить Трампа в рамках расследования покушения

Федеральное бюро расследований (ФБР) хочет допросить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в рамках расследования дела о покушении на его жизнь.

CNN: ФБР хочет допросить Трампа в рамках расследования покушения
© globallookpress.com

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что это стандартная часть расследования, поскольку Трамп был целью для преступника. Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что в его ведомстве сомневаются, что именно попало в ухо Трампа - пуля или осколок телесуфлера.

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