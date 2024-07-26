NYT: Трамп был ранен пулей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп был ранен пулей, а не осколками телесуфлера во время покушения, как утверждает директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей. Об этом сообщила газета New York Times (NYT), которая провела анализ видеосъемки момента выстрела совместно с экспертом-криминалистом Университета штата Монтана Робертом Махером.

По их оценкам, Трамп был ранен первой из восьми пуль, выпущенных в него стрелком. В качестве ключевого доказательства приведен разбор видеосъемки происшествия, на которой видна реакция Трампа после того, как были сделаны первые три выстрела. Отмечается, что между первым и вторым выстрелом прошло около секунды - об этом свидетельствует звук пуль, пролетавших в непосредственной близости от микрофона Трампа. Именно в эту секунду, по версии газеты, экс-президент США схватился за ухо.

Ранее директор ФБР заявил, что в его ведомстве сомневаются, что именно попало в ухо Трампа - пуля или осколок телесуфлера.