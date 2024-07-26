Британия отказалась блокировать выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху

Правительство Великобритании отказалось оспаривать юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе выдачи ордера на арест премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила представитель главы британского правительства Кира Стармера, слова которой приводит газета The Guardian.

"Что касается обращения [в суд], то это предложение предыдущего правительства, которое не было предоставлено [суду] до [парламентских] выборов [в Великобритании 4 июля]. Я могу подтвердить, что [действующее] правительство не будет следовать этой линии в соответствии с нашей давней позицией, что это вопрос, который должен решать суд", - сказала она.

