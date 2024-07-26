Пока вы не уснули: новые детали в деле Булгакова и причина решения ЦБ по ставке

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ЦБ объяснил резкое повышение ключевой ставки

Инфляция ускорилась и складывается значительно выше прогноза Банка России, который был дан в апреле. Об этом сообщил регулятор в своем пресс-релизе.

По данным ЦБ, рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг.

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Стали известны новые детали в деле экс-замминистра обороны Булгакова

Задержанный по делу о коррупции экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков подозревается в использовании служебного положения для лоббирования интересов одной из коммерческих компаний. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

Сегодня ФСБ сообщила об аресте бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.

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Минобороны сообщило о многотысячных потерях ВСУ за неделю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 13 825 военнослужащих. Об этом стало известно из недельной сводки Министерства обороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с подразделениями группировок российских войск «Запад» и «Юг» — 3640 и 4640 бойцов соответственно.

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В Кремле заявили о мудрости Трампа в отношении России

Выступая за поддержание диалога с Россией и двусторонних каналов отношений экс-президент США Дональд Трамп проявляет больше мудрости чем остальные американские политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он [Трамп] проявляет чуть больше мудрости в плане поддержания каналов диалога, но де-факто это особого влияния ни на что не оказывает, здесь надо отдавать себе в этом отчет», — рассказал представитель Кремля.



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Мужчина поджег себя на Красной площади

Мужчина попытался устроить акт самосожжения на Красной площади в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на рассказ очевидцев, неизвестный облил себя горючей жидкостью и поджег всего в нескольких метрах от мавзолея с телом Владимира Ленина.

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Украина отказалась от участия в заседании Совета безопасности ООН

Украина не намерена участвовать в заседании Совбеза ООН под председательством России по вопросу поставок оружия западных стран ВСУ.

Об этом в Telegram-канале сообщил МИД Украины.

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Экс-тренера ЦСКА ограбили во время Олимпиады в Париже

Легенду бразильского футбола и бывшего главного тренера ЦСКА Зико ограбили во время летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артур Антунес Коимбра (настоящее имя бывшего футболиста) прибыл во Францию в составе бразильской делегации.

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Арестован второй аниматор квест-комнаты в Махачкале

Суд арестовал второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где в результате пожара две девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Дагестану в Telegram-канале ведомства.

«По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», — говорится в сообщении.



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Канделаки рассказала о последствиях «голой» вечеринки Ивлеевой

Продюсер Тина Канделаки рассказала о последствиях «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Kp.ru.

«Есть границы. Кого-то запутали, кто-то сам запутался, кто-то как бы случайно у этой двери оказался. Так случилось, что многие «зашли не в ту дверь»», — высказалась Канделаки.



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В Кремле прокомментировали задержание россиянина в Париже

В Кремле не располагают информацией о задержании россиянина в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы видели сообщения СМИ. Они такие, можно даже сказать, курьезные. По идее, должно быть проинформировано о задержании наше посольство в Париже. Надеемся, что информация будет им представлена», — сказал он.



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