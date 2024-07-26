Появились подробности встречи Путина и Лукашенко

Повестка встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Лукашенко на Валааме самая серьезная, несмотря на неформальную обстановку. Об этом заявил Telegram-канал «Пул Первого». Lenta.ru

«Лукашенко и Путин долго вчера общались один на один. Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная. Пока без подробностей», - говорится в сообщении. ТАСС

25 июля Путин и Лукашенко провели закрытую встречу после молебна в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме. Как сообщается, после службы они зашли в часовню царственных страстотерпцев. Российская газета