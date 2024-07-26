Глава МВД Украины назвал следующую возможную жертву после Фарион

Следующей жертвой подозреваемого в убийстве бывшего народного депутата Рады Ирины Фарион должен был стать депутат украинского парламента Макс Бужанский. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой заявление главы МВД Украины Игоря Клименко украинским СМИ.

Как утверждает министр, в списке присутствовало еще много других имен, которые он не стал озвучивать в публичном пространстве.

Покушение на Фарион произошло во Львове 19 июля. В тот день мужчина выстрелил женщине в голову. Бывшего народного депутата Рады привезли в медучреждение уже в критическом состоянии. Спустя время она скончалась, несмотря на попытки врачей спасти ее.

Запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла на себя ответственность за убийство Фарион. По данным СМИ, нацисты обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

Затем в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве экс-депутата. Специалисты приступили к необходимым следственным мероприятиям.