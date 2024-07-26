Юноша, подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, показал язык дочери убитой в зале суда, когда она спросила, «не проглотил ли он его». Сейчас 18-летнему обвиняемому избирают меру пресечения.

Как сообщает «СТРАНА.ua», дочь Фарион София говорила с задержанным и утверждала, что он «сдохнет в тюрьме».

«Ты вырвал сердце всей нации. У тебя нет сердца, нет души», — говорила женщина.



Обвиняемый в ответ на вопрос, зачем он убил Фарион, ответил: «Время покажет», пишет украинское издание.

МВД Украины раскрыло новые детали покушения на Фарион

19 июля во Львове произошло нападение на Ирину Фарион, ей выстрелили в висок. Позже женщина скончалась в больнице. 25 июля Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве.