США заявили о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном

Американские власти проинформировали Иран о готовности Белого дома вернуться к переговорам по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила газета Al-Jarida.

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Источник в Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики сообщил журналистам издания, что 23 июля американская сторона заявила о своей готовности вести переговоры о быстром возврате к этому вопросу при условии внесения в план «незначительных поправок».