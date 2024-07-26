Секретная служба отказалась от дронов для защиты Трампа в день покушения

Секретная служба США отказалась использовать беспилотники, чтобы обеспечить безопасность на предвыборном митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, на котором на него было совершено покушение. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на письмо сенатора-республиканца Джоша Хоули (штат Миссури) главе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркасу.

Согласно документу, вечером накануне митинга Секретная служба США "неоднократно отклоняла предложения местных правоохранительных органов задействовать беспилотную технику для обеспечения безопасности мероприятия". Американская спецслужба запросила использование дронов только после инцидента.

24 июля директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей заявил, что стрелявший в Трампа 20-летний американец Томас Мэттью Крукс перед покушением вел наблюдение за местом проведения митинга республиканца с помощью беспилотника. Ранее глава МВБ Майоркас информировал, что его ведомство начало независимую проверку действий сотрудников Секретной службы во время покушения на Трампа.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что руководство Секретной службы США в течение последних двух лет неоднократно отказывало в выделении дополнительных ресурсов на усиление охраны Трампа. Советники Трампа выражали недовольство тем, что служба, ответственная за охрану первых лиц США, "делает недостаточно для защиты бывшего президента".