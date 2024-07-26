Некоторые силы за рубежом раздражены тем, что Грузия не открывает «второй фронт» противостояния с Россией. Об этом сказал премьер-министр закавказской республики Ираклий Кобахидзе. RT на русском

«Прилагались прямые усилия для того, чтобы Грузия подключилась к военному конфликту, чтобы тут открылся второй фронт (против РФ - прим. ТАСС). Мы этого не допустили, из-за чего конкретные силы раздражены, однако мы должны до конца стоять на страже наших национальных интересов», - сказал Кобахидзе. ТАСС

Ранее сообщалось, что США собираются открыть «южный фронт» против России через Армению. Российская газета