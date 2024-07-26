Обзор иноСМИ: «брошенная» Трампом Украина и «лицемерие Олимпиады»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Трамп бросит Украину на произвол судьбы»

Ни один человек за пределами США не следит за американской предвыборной гонкой более пристально, чем Владимир Зеленский, считает профессор международных отношений Раджан Менон. В своей статье для The Guardian он заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа бросил бы Украину на произвол судьбы, поскольку Трамп «нацеливается на Китай».

Трамп может прекратить военную поддержку Украины и в итоге у Киева закончится оружие. Менон напомнил, что ранее Трамп уже поклялся прекратить украинский кризис. У Киева есть веские основания опасаться, что он также закроет двери НАТО для Украины, отметил эксперт. По мнению Трампа, вооружение Украины не служит национальным интересам США и лишает американцев денег, которые можно было бы потратить на сдерживание реальной угрозы - Китая. К концу апреля США предоставили Украине военную помощь на 50,4 миллиарда долларов, в то время как десять крупнейших союзников Киева из других стран НАТО вместе смогли дать 42 миллиарда. Если бы военная помощь США прекратилась, эти страны не смогли бы заполнить образовавшуюся пустоту, предупредил эксперт.

«Украинцы в ужасе: F-16 могут принести им новые проблемы»

Жители небольшого города на западе Украины опасаются, что прибытие истребителей F-16 резко ухудшит их положение, рассказал польский портал GeekWeek. Украинские власти заявляли, что поставки F-16 сделают ВСУ сильнее, но для жителей страны истребители представляют очередную угрозу.

В Староконстантинове живет около 34 тысяч человек, город расположен примерно на полпути от Киева до границы с Польшей, а вблизи от него находится большая военная авиабаза. Местные жители считают, что из-за атак по F-16, размещенным на этой базе, их жизнь в городе станет опаснее. Официально Украина не раскрывает места, где планирует разместить F-16. Однако источники СМИ в западной оружейной промышленности называют Староконстантинов одним из лучших вариантов. На местной базе имеются бетонные и частично подземные ангары для самолетов времен Советского Союза.

«Лицемерие Олимпиады и самопиар МОК»

Летняя Олимпиада-2024 в Париже пройдет в особенно турбулентном и непредсказуемом геополитическом контексте, пишет французская газета Le Monde. Украинский кризис и война в Газе продолжаются, а предвыборная кампания в США усиливает неопределенность из-за перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как отмечает Le Monde, «без особых иллюзий» президент Франции Эммануэль Макрон попытался призвать к олимпийскому перемирию. Но ни один из текущих конфликтов, скорее всего, не будет приостановлен. Эксперты, с которыми побеседовала Le Monde, отмечают, что призывы Международного олимпийского комитета (МОК) к миру - лишь часть его коммуникационной стратегии. Историк Патрик Бушерон отметил, что лицемерие является частью самих Игр: на каждой Олимпиаде «говорят о братстве между народами, но в результате подсчитывают медали в ура-патриотическом порыве».

Индия «резко ответила» на заявления США о встрече Путина и Моди

Индийское правительство отреагировало на «разочарование» США по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Как сообщает The Times of India, в МИД страны подчеркнули, что Нью-Дели и Москву связывают давние отношения, а каждая страна в многополярном мире имеет свободу выбора.

Американский дипломат Дональду Лу ранее заявил, что правительство США разделяет разочарование «символизмом и временем» поездки Моди в Москву на фоне украинского кризиса. Лу рассказал, что США ведут «жесткие разговоры с индийскими друзьями» по этому поводу. Представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал в ответ подчеркнул, что отношения его страны с Россией основаны на взаимных интересах. Он заявил, что каждая страна «должна помнить о реалиях многополярного мира и ценить их».

Мирная дипломатия Китая принимает новый вызов

Запад никогда не признает мирную дипломатию Китая, но Пекину уже удавалось помирить разные страны и политические силы, пишет хорватское издание Advance. За относительно короткое время Китаю удавалось сделать то, что многие эксперты считали невозможным. Именно после переговоров в Пекине Иран и Саудовская Аравия решили восстановить дипломатические отношения, которые были приостановлены в течение многих лет.

Это не значит, что все недоверие вдруг исчезло, но это большой шаг. Положительный эффект сразу же почувствовался на всем Ближнем Востоке, подчеркивает Advance. Война в Сирии после этого перешла от «кровавой фазы к практически полному миру». Сейчас в КНР тоже происходит нечто важное - в Китае приняли главу МИД Украины. По версии Advance, Запад этим недоволен, как и иранско-саудовским примирением, но способов помешать КНР у него нет. Издание отмечает, что главу МИД Украины не просто так приняли именно в Гуанчжоу - большом торговом и промышленном городе. Китайцы призывают конфликтующие страны выбрать иной путь, чтобы перед ними тоже открылись возможности для экономического процветания.