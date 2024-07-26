Во Франции назвали виновных в атаке на ж/д сеть в день открытия Олимпиады

В поджогах на сети высокоскоростных железных дорог во Франции, которая произошла незадолго до открытия Олимпийских игр в Париже, обвинили ультралевых. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

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По его словам, подобные методы саботажа часто используют представители ультралевых группировок. Вместе с тем ни одного подозреваемого правоохранителям пока идентифицировать не удалось. Сейчас все спецслужбы Франции мобилизованы, чтобы установить причастных к произошедшему.

Напомним, что утром 26 июля «Национальное сообщество французских железных дорог» (SNCF) заявило, что ее сеть стала жертвой «массированной атаки, парализовавшей» ее линии. Поджог и кража кабелей случились в Куртене, Паньи-сюр-Мозель и Круазиле. Еще одно происшествие, в Вержинье, удалось предотвратить.

Гендиректор SNCF Réseau Матье Шабанель отмечал, что места для атак были выбраны не случайно — они являются развилками высокоскоростной сети. Такой метод диверсии имеет наиболее тяжелые последствия, поскольку фактически каждый пожар «выключает» сразу две ветви.

В SNCF подчеркивали, что поезда переведут на другие линии, однако некоторые маршруты придется отменить. Ремонт пообещали завершить до конца этой недели.