Еврокомиссия (ЕК) перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных российских активов на закупку оружия для Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Сегодня мы перевели €1,5 млрд доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины», - написала она в соцсети X.



При этом в ЕК отметили, что Киев не получит эти деньги напрямую, они уйдут в Фонд мира и будут потрачены на компенсацию европейским странам за оружие, пишет RT.

Замороженные активы России призвали конфисковать

Золотовалютные резервы Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены на Западе в рамках антироссийских санкций, введенных после начала Россией спецоперации на Украине. Большая часть из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что €1,4 млрд из доходов, полученных от суверенных активов России, будет выделено на закупку оружия для Украины.

В свою очередь в Кремле назвали решение ЕС направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия «воровскими действиями», которые просто «не могут остаться без взаимности».