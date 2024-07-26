Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поддержали вице-президента Камалу Харрис в её намерении участвовать в выборах главы государства, которые намечены на ноябрь.

«Мы с Мишель с гордостью поддержим вас и сделаем все возможное, чтобы помочь вам пройти эти выборы и попасть в Овальный кабинет», — сказал Барак Обама во время телефонного разговора с Харрис. В ответ она поблагодарила их за поддержку.



Мишель Обама, со своей стороны, отметила, что гордится Камалой Харрис и ожидает, что предстоящие выборы будут «историческими».

Видео с телефонным разговором опубликовано в соцсетях Барака Обамы.

Почему Обама сразу не поддержал Харрис в выдвижении

При этом изначально, как писала газета New York Post, Обама не поддержал возможное выдвижение Харрис в кандидаты в президенты от демократов, потому что «знает, что она не сможет выиграть».