МВД Украины раскрыло новые детали покушения на Фарион

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко рассказал о деталях покушения на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион, передает издание «Страна.ua».

В частности, на месте покушения правоохранительными органами была найдена гильза от спортивной пули, которые, как сообщает Клименко, поступили в Украину в 2017-2018 годах и говорят о том, что оружие могло быть куплено на «черном» рынке.

Помимо этого, по заверению следствия, стрелявший искал в интернете стартовый пистолет «Сталкер», но само оружие оперативниками найдено не было.

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Ранее стало известно, что подозреваемым в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион оказался 18-летний уроженец Днепра Вячеслав Зинченко.

Изданию стало известно, что Зинченко окончил городскую гимназию №62, занимался в городской детско-юношеской спортивной школе и за месяц до покушения играл в юношеской футбольной команде.